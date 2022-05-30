Воробьев заявил о снижении количества смертельных ДТП в Подмосковье

Дороги в Подмосковье с каждым годом становятся все безопаснее, количество смертельных аварий снижается. Эта тема остается важной, и нужно определить муниципалитеты для мероприятий по предупреждению ДТП. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы помните, что в свое время Московская область была практически аутсайдером. Самые высокие аварийность и смертность были у нас. Вот уже семь лет мы активно внедряем самые лучшие практики вместе с ГИБДД», — сказал Воробьев.

Каждый год количество смертельных аварий на дорогах в Подмосковье снижается, отметил губернатор. В этом году власти также уделят внимание безопасности на муниципальных трассах.

«Задача — понять, какие это дороги, в каких муниципалитетах и какие мероприятия мы можем провести, чтобы не допустить ДТП и травм», — заявил Воробьев.

Важное значение для этого имеет и работа врачей, добавил губернатор.

«Тема всегда важная. И здесь, конечно, заметную роль играют врачи, потому что быстрая доставка в медучреждения, оказание первой помощи на месте определяют очень многое, спасают жизни», — сказал Воробьев.