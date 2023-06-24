24 июня 2023, 14:55
Губернатор Воробьев рассказал о популярности подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества»
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.
Он подчеркнул, что помещение сделали удобным для всех, кто обращается в фонд. Для гостей там работают электроподъемники, адаптированные туалеты, ресепшн, детская комната, библиотека и есть комитет психолога.
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Всего в подмосковном отделении работают 60 человек. Среди социальных координаторов оказался вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции Виктор Исаев. Он получил ранение и после лечения в госпитале пришел на работу в фонд.
Андрей Воробьев
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