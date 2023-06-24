Подмосковье 24 июня 2023, 14:55 Губернатор Воробьев рассказал о популярности подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества»

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Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.

Он подчеркнул, что помещение сделали удобным для всех, кто обращается в фонд. Для гостей там работают электроподъемники, адаптированные туалеты, ресепшн, детская комната, библиотека и есть комитет психолога.

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Всего в подмосковном отделении работают 60 человек. Среди социальных координаторов оказался вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции Виктор Исаев. Он получил ранение и после лечения в госпитале пришел на работу в фонд.