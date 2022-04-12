Воробьев заявил о новых мерах поддержки для IT-сферы в Подмосковье

Подмосковье — один из регионов-лидеров по вкладу в развитие российской IT-сферы. Регион поддержит компании и введет новые финансовые меры поддержки, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нагрузка большая сейчас на инвестиционный блок. <…> Конечно, всегда нужно смотреть на уязвимые темы нашей жизни: IT, микроэлектроника. Это нуждается в особом внимании», — сказал глава региона на заседании областного правительства.

Он напомнил, что на федеральном уровне уже принято решение об освобождении на три года от налога на прибыль. Есть льготы по ипотеке, отсрочка от армии для молодых сотрудников.

«У нас [в сфере IT] задействовано около 30 тысяч человек. И мы третьи в стране по значимости, по вкладу в IT-индустрию», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор добавил, что важно провести встречу с представителями отрасли, чтобы выяснить, что еще дополнительно региональные власти могут сделать для сотрудников, чтобы они могли максимально эффективно работать.

«Ну, а мы со своей стороны (это уже наши полномочия) внесем закон о снижении ставки по упрощенной системе и доход-расход. Радикально снизим — с 6% до 1% и с 15% до 5%. Все эти мероприятия мы сделаем, и налог на имущество так же», — заключил он.