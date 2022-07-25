Воробьев заявил о 123 проектах импортозамещения в Подмосковье

Благоприятный инвестиционный климат позволил создать в Подмосковье 123 проекта по импортозамещению. Оно затронуло такие сферы, как медицина, промышленность и IT. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

У нас 123 проекта по импортозамещению. Это и медицинское оборудование, и машиностроение, и пищевая, обрабатывающая промышленность, и IT, и фармацевтика Андрей Воробьев.

Все проекты, по словам губернатора, находятся в высокой степени готовности. Некоторые из них уже реализовали.

Воробьев также рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Начиная с августа, по его словам, в регионе стартуют еще две меры поддержки. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы.