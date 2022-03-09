Воробьев заявил, что жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения штрафов

Учитывая процентную ставку, жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения штрафов. О людях должны позаботиться и доходчиво все объяснить. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев затронул тему пени в ходе совещания с зампредами подмосковного правительства.

«Учитывая процентную ставку, люди не должны почувствовать какое-то радикальное увеличение штрафов», — заявил губернатор.

Глава Подмосковья попросил отнестись к людям с максимальной заботой.

«Самое главное, доходчиво разъяснить. И устно, и информационными сообщениями», — сказал он.