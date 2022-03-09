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    09 марта 2022, 14:30

    Воробьев заявил, что жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения штрафов

    Александр Блинов, Анастасия Аброськина

    Учитывая процентную ставку, жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения штрафов. О людях должны позаботиться и доходчиво все объяснить. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Воробьев заявил, что жители Подмосковья не должны почувствовать сильного повышения штрафов

    Воробьев затронул тему пени в ходе совещания с зампредами подмосковного правительства.

    «Учитывая процентную ставку, люди не должны почувствовать какое-то радикальное увеличение штрафов», — заявил губернатор.

    Глава Подмосковья попросил отнестись к людям с максимальной заботой.

    «Самое главное, доходчиво разъяснить. И устно, и информационными сообщениями», — сказал он.