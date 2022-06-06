Воробьев заявил, что Подмосковье уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства

Многие жители Подмосковья успешно реализуют себя в разных сферах агробизнеса, заявил на совещании с региональным правительством губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал совершенствовать программу выделения 10 гектаров.

«Мы уделяем сельскому хозяйству большое внимание, особенно отдаленным территориям», — сказал глава Подмосковья.

В регионе реализуется программа предоставления фермерам земли. Ее цель — развитие и поддержка фермерского хозяйства. Андрей Воробьев отметил, что она помогла многим предпринимателям и важно повышать при ее реализации прозрачность выделения этих участков.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в конце прошлого года приняло закон, который позволяет получать в безвозмездное пользование земельные участки для осуществления фермерской деятельности. Срок пользования землей — до шести лет, минимальная площадь — до 10 гектаров. В программе участвуют территории областной или муниципальной собственности.