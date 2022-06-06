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    06 июня 2022, 13:13

    Воробьев заявил, что Подмосковье уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства

    Воробьев: важна прозрачность выделения участков фермерам в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Екатерина Виславская

    Многие жители Подмосковья успешно реализуют себя в разных сферах агробизнеса, заявил на совещании с региональным правительством губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он призвал совершенствовать программу выделения 10 гектаров.

    Воробьев заявил, что Подмосковье уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства

    «Мы уделяем сельскому хозяйству большое внимание, особенно отдаленным территориям», — сказал глава Подмосковья.

    В регионе реализуется программа предоставления фермерам земли. Ее цель — развитие и поддержка фермерского хозяйства. Андрей Воробьев отметил, что она помогла многим предпринимателям и важно повышать при ее реализации прозрачность выделения этих участков.

    Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья в конце прошлого года приняло закон, который позволяет получать в безвозмездное пользование земельные участки для осуществления фермерской деятельности. Срок пользования землей — до шести лет, минимальная площадь — до 10 гектаров. В программе участвуют территории областной или муниципальной собственности.