Воробьев заявил, что большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили положенные выплаты | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:31 Воробьев заявил, что большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили положенные выплаты Губернатор Воробьев: большинство семей мобилизованных в Подмосковье получили выплаты

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Многие родные мужчин из Московской области, которые в рамках частичной мобилизации отправились на фронт, получили выплаты от властей в размере 200 тысяч рублей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«На сегодняшнее утро уже заметная часть получила выплату в 200 тысяч рублей. Плюс мы гарантируем устройство в детские сады, школы. И все, что касается бесплатного питания», — сказал он.

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Губернатор подчеркнул, что моратории на потребительские кредиты и ипотеку очень важны для жизни семей, детей мобилизованных.

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«Все в нюансах в нашей жизни. Если мораторий, то будут начисляться проценты. А если это проценты на проценты, будет ли абсолютный размер платежа увеличен — все это требует дополнительных разъяснений. Также много вопросов по банковским картам, нотариусам, оформлению», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, власти Подмосковья делают все, чтобы в местах дислокации волонтеры, командиры частей, а также нотариусы оформляли все необходимые документы для резервистов. Губернатор Московской области также подчеркнул, что частичная мобилизация в регионе досрочно завершена.