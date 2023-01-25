Важное 25 января 2023, 20:12 Губернатор Подмосковья Воробьев вручил государственные награды сотрудникам МВД

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил сотрудников МВД за добросовестную работу и высокие показатели безопасности в регионе. Он вручил ордена, государственные и ведомственные благодарности.

Например, орден «За доблесть и мужество» получил участковый уполномоченный полиции из Красногорска Алексей Марков.

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Алене Рангеловой — заместителю начальника третьего отдела следственной части при МВД по Московской области — вручили орден Преподобного Сергия Радонежского.

Вместе с тем состоялось вручение государственных и ведомственных наград МВД России.

Кроме того, на коллегии Главного управления МВД по Подмосковью Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком вопросы о развитии видеонаблюдения для безопасности, о контроле за мигрантами и за вывозом строительного мусора.

Губернатор поблагодарил МВД за низкий уровень преступности в Подмосковье.