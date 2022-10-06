Воробьев: мобилизованные из Подмосковья получат дополнительные дроны для обучения | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 08:47 Поделиться Telegram

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Viber Воробьев: мобилизованные из Подмосковья получат дополнительные дроны для обучения Андрей Воробьев заявил о поставках новых дронах в места обучения солдат

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Военнослужащие и добровольцы, которые сейчас проходят обучение по частичной мобилизации, получат новые дроны. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время общения с одним из бойцов, встречу транслировало радио Sputnik.

«Мы были в Алабине на прошлой неделе. Там тоже этим занимаются серьезно. И все, что вы говорите про сохранение жизни, — это факт, так оно и есть. Кроме того, дам команду — привезут еще дроны, чтобы ребята могли обучиться», — сказал губернатор.

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С вопросом о дронах к главе региона обратился военнослужащий Дмитрий. Он рассказал, что такое оборудование очень важно для спасения бойцов, и он старается по возможности обучать призывником работе с такой техникой.

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«Вот коптер. Я провожу с личным составом сейчас объяснения о том, что это, для чего. Все привыкли, что коптер — игрушка, чтобы видео снять или еще что-то. Но очень большие нехватки с этим оборудованием», — поделился он.

Губернатор заявил, что этот вопрос постараются решить и поставить оборудование в места обучения солдат.

Ранее губернатор рассказал обо всех мерах поддержки, которые будут действовать для мобилизованных жителей и их семей. Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку.

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