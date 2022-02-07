Воробьев внес на рассмотрение кадровые перестановки в правительстве Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возможных кадровых перестановках. Он выдвинул зампреда правительства региона Ирины Каклюгиной кандидатом на пост вице-губернатора Подмосковья. Ее кандидатуру рассмотрит Мособлдума.

Губернатор объявил о планах по кадровым перестановкам в ходе совещания с зампредами.

«Социальный блок у нас, вы знаете, возглавляет Ирина Александровна Каклюгина. С недавнего времени еще и министерство цифровой трансформации тоже находится в ее кураторстве. Поэтому я предлагаю внести на рассмотрение Московской областной думы должность вице-губернатора», — заявил Воробьев.

Каклюгину назначили заместителем председателя правительства Подмосковья в октябре 2021 года по предложению губернатора. В должности зампреда она курировала спорт, культуру, социальную и другие сферы. Перед этим Каклюгина занимала должность министра социального развития.

Каклюгина также возглавляла Министерство образования Подмосковья. Ее назначили главой ведомства в октябре 2019 года, спустя год после того, как она заняла пост замминистра образования.

Екатерина Зиновьева продолжит работать в должности зампреда правительства, заявил Воробьев. При этом Зиновьева останется министром инвестиций, промышленности и науки.

Зиновьева возглавила Министерство инвестиций Подмосковья в июле 2020 года. Ранее она занимала должность первого замминистра экономики и финансов региона, на которую была назначена в 2019 году.

Воробьев также выдвинул Алексея Сапанюка на должность министра здравоохранения Подмосковья.

«Очень надеюсь, что Алексей Иванович будет и дальше усиливать команду. Очевидно, что здрав у нас является отдельной большой темой — очень востребованной, сложной. Прошу вас профессионально к этому относиться и дальше», — сказал губернатор.