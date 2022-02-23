«Быть рядом с теми, кому тяжело». Воробьев поздравил с 23 Февраля не только мужчин, но и женщин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Глава Подмосковья принял участие в церемонии вместе с курсантами.

Воробьев во главе колонны поднялся на верхнюю площадку монумента у Кремлевской стены. После минуты молчания курсанты Военно-медицинской академии имени Кирова возложили к Могиле Неизвестного Солдата цветы.

После церемонии Воробьев обратился с поздравлениями по случаю праздника.

«Сегодня День защитника Отечества. Я хочу поздравить и молодых ребят, которые начинают свой путь, и наших военнослужащих, семьи. В Московской области большое количество военных дислоцировано, и всегда мы в партнерстве, всегда взаимодействуем с Министерством обороны. Поэтому я сегодня хочу поздравить всех военных и всех мужчин. Каждый из нас должен быть защитником в том или ином амплуа. Быть рядом с тем, кому тяжело, кому нужна помощь. Сегодня мужской праздник, но и наши женщины тоже подают пример и очень часто являются самоотверженными, храбрыми, проявляют свои лучшие лидерские качества. Поэтому всех с праздником, здоровья и благополучия», — пожелал Воробьев.

Губернатор также поделился воспоминаниями, как сам отправлялся служить.

«Помню, конечно. Вот под эту музыку уходил в армию в 18 лет. В общем вагоне поезда мы ехали трое суток до Москвы, в дивизию Дзержинского. Очень хорошо помню. Незабываемые ощущения. Когда мы погрузились в машины, доехали до части. Это очень важно для мужчины — служить в армии. Тогда, как и сейчас, очень многие этого не понимают. Часто думает молодежь, что это потерянные тогда два, а сейчас один год. Но вся наша жизнь говорит о том, что это серьезная школа. Это школа, которая ставит мозги на место, особенно в 18-летнем возрасте. Но это большая честь — служить нашей стране. С праздником», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья сегодня также посетил парк «Патриот» в Кубинке, где поздравил медиков военного госпиталя с Днем защитника Отечества, вручил награды и памятные подарки. В госпитале «Патриот» за время четырех волн пандемии успели вылечить от ковида уже свыше 12 тысяч человек. Врачи делают очень важную работу, подчеркнул Воробьев. Он отметил: хотя 23 Февраля — это мужской праздник, среди тех, кто стоит на защите Родины, есть и прекрасные девушки и женщины.