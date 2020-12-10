В Подмосковье продолжают прививать от коронавируса людей из группы риска. При этом вакцинация проводится на добровольной основе, отметил глава Московской области Андрей Воробьев после встречи с руководителем СПЧ при губернаторе Мариной Юденич.

«Любая вакцинация — это дело добровольное, поэтому никто никого ни толкать, ни принуждать не будет. Эти фобии точно напрасны. Но надо понять, что вакцинация спасает огромное количество людей», — отметил глава региона.

Губернатор Андрей Воробьев добавил, что все новое традиционно сначала отторгается. При этом иной раз лучше решиться на прививку, чем тяжело переносить болезнь.

Только добровольно, без принуждений. Я жестко дал команду разъяснять на местах Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Воробьев провел встречу с главой СПЧ при губернаторе Подмосковья Мариной Юденич. Она рассказала, что за последнюю неделю поступило очень много обращений, связанных с вакцинацией. Это связано с противоречивой информацией о том, как работает вакцина и какие последствия могут от нее быть.

«Люди сомневаются и боятся, что вакцинация будет обязательная. Особенно выражают тревогу те, кто работает на передовой: учителя, врачи, работники общепита. Есть опасения, что за отказ от вакцинации могут последовать какие-то санкции, связанные с ограничением их профессиональной деятельности», — отметила Юденич по итогам встречи.

Она добавила, что получила совершенно четкий однозначный ответ от губернатора, что вакцинация является абсолютно добровольным делом.

«Никаких санкций, никаких требований вакцинироваться никому, в том числе людям педагогической и медицинской профессий, не будет. Это добровольно», — подчеркнула она.

Кроме того, Юденич сообщила Воробьеву, что сама прошла вакцинацию и чувствует себя хорошо. Она делала прививку препаратом «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Также Юденич поинтересовалась у врачей о запрете пить алкоголь. На это медики заверили, что в Новый год допустимо выпить бокал шампанского.

Вакцинация от коронавируса началась в Московской области. В первую очередь прививки получат учителя и медики — их сделали уже более двух тысяч специалистов из этих групп риска. Масштабная вакцинация начнется в ближайшее время, ее сможет пройти любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Почитать подробнее об условиях для прививки можно в материале «360».