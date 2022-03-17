Воробьев: в Подмосковье сделают все, чтобы иностранные производства продолжили работать

В Подмосковье работает более 170 иностранных компаний. В новых условиях задача состоит в том, чтобы найти подходы и ключи, чтобы эти предприятия продолжили свою деятельность, найти способы, как не остановить производство, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Они производят очень высокотехнологичные материалы, электрооборудование, насосы и прочее. Компании стараются сохранить поддержку сотрудников. Многие сохраняют зарплаты на два месяца. Но это миг. Поэтому стараемся, чтобы производство работало», — сказал глава региона в интервью на телеканале «Россия 24».

По словам Воробьева, несмотря на давление, под которым оказалась Россия в текущих условиях, регион сохранит все меры социальной поддержки.

Ранее губернатор указал на то, что Московская область сейчас должна предпринять самые эффективные меры, чтобы поддержать людей, которые нуждаются в помощи, и не допустить безработицы.