Подмосковье 10 сентября 2023, 23:32 Воробьев увеличил отрыв на выборах губернатора Подмосковья после обработки 37% протоколов Воробьев получил голоса более 95 тысяч жителей после обработки 37% протоколов Телеканал «360»

Читать 360tv в

Разрыв между кандидатами на пост губернатора Московской области после обработки 37% протоколов увеличился еще сильнее. Действующий глава региона Андрей Воробьев получил 84,3% голосов или поддержку 955 689 избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Его ближайший преследователь — кандидат от КПРФ Александр Наумов получил 5,97% голосов или 67 749 в реальных числах.

Реклама

Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев получил по итогам трех дней голосования результат в 4,72% или 53 478 голосов.

Минимальный результат оказался у кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолия Никитина: 3,73% или 42 330 голосов в реальном выражении.

При сравнении данных результатов голосования после обработки 22% протоколов, то Андрей Воробьев стал единственным кандидатом на пост губернатора Московской области чьи результаты выросли с 83,78% до 84,3% голосов. У остальных кандидатов на пост главы Московской области они незначительно снизились.

Трехдневное голосование в Московской области завершилось в воскресенье, 10 сентября, в 20:00. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов в дистанционном электронном голосовании и обработка протоколов.