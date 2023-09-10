10 сентября 2023, 23:32
Воробьев увеличил отрыв на выборах губернатора Подмосковья после обработки 37% протоколов
Воробьев получил голоса более 95 тысяч жителей после обработки 37% протоколов
Разрыв между кандидатами на пост губернатора Московской области после обработки 37% протоколов увеличился еще сильнее. Действующий глава региона Андрей Воробьев получил 84,3% голосов или поддержку 955 689 избирателей. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Его ближайший преследователь — кандидат от КПРФ Александр Наумов получил 5,97% голосов или 67 749 в реальных числах.
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Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев получил по итогам трех дней голосования результат в 4,72% или 53 478 голосов.
Минимальный результат оказался у кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолия Никитина: 3,73% или 42 330 голосов в реальном выражении.
При сравнении данных результатов голосования после обработки 22% протоколов, то Андрей Воробьев стал единственным кандидатом на пост губернатора Московской области чьи результаты выросли с 83,78% до 84,3% голосов. У остальных кандидатов на пост главы Московской области они незначительно снизились.
Трехдневное голосование в Московской области завершилось в воскресенье, 10 сентября, в 20:00. После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов в дистанционном электронном голосовании и обработка протоколов.
Андрей Воробьев
Выборы в Подмосковье — 2023
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