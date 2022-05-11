Воробьев: субсидию до 250 млн рублей сможет получить подмосковный бизнес

Московская область запустила новую программу поддержки предприятий обрабатывающей промышленности. Об этом на совещании с правительством региона рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он пояснил, что речь идет о помощи предприятиям, которые уже переросли категорию малого бизнеса, но еще не стали системообразующими.

«Вместе с Минпромторгом России мы разработали специальный инструмент — грант Фонда развития промышленности Московской области на компенсацию процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств», — заявил Андрей Воробьев.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала что программа предусматривает выдачу субсидии в виде части процентной ставки по новому банковскому кредиту или по новому траншу по займу, взятому после 18 апреля 2022 года.

«Кто может обратиться? Все компании производственного бизнеса, которые работают более двух лет и зарегистрированы в Московской области. Сумма кредита — от 10 до 250 миллионов рублей. Цель кредита — пополнение оборотных средств. Будет субсидировано 90% от установленной процентной ставки по кредиту, но не более ключевой», — отметила она.

Источник фото: телеканал «360»

Зиновьева подчеркнула, что эта мера поддержки поможет предпринимателям получить до трех миллиардов рублей новых кредитов уже под новую льготную процентную ставку. Всего на эти цели в Фонде развития промышленности Московской области зарезервировали 202 миллиона рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Прием заявок пройдет в три этапа: 1 июля, 1 октября и 15 декабря. Это время дается компаниям на оформление новых кредитных договоров. Документы подаются в электронном виде на сайте Фонда развития промышленности Московской области.