24 июня 2023, 14:11
Андрей Воробьев рассказал об антитеррористических мероприятиях в Подмосковье
Антитеррористические мероприятия проводятся в Московской области. Об этом утром 24 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он не исключил возможность введения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении.
«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ», — подчеркнул губернатор.
Реклама
Меры безопасности также усилили в столице. Информацию об этом опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он обратил внимание. что в городе могут ограничить проведение массовых мероприятий.
Терроризм
Андрей Воробьев
Реклама
Реклама