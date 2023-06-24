Подмосковье 24 июня 2023, 14:11 Андрей Воробьев рассказал об антитеррористических мероприятиях в Подмосковье

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Антитеррористические мероприятия проводятся в Московской области. Об этом утром 24 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. Он не исключил возможность введения дополнительных проверок на дорогах на южном направлении.

«В Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ», — подчеркнул губернатор.

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Меры безопасности также усилили в столице. Информацию об этом опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он обратил внимание. что в городе могут ограничить проведение массовых мероприятий.