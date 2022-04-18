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    18 апреля 2022, 12:16

    Воробьев сообщил о сборе 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса в школах Подмосковья

    Губернатор Воробьев сообщил о сборе 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса в школах Подмосковья

    Оксана Кириллова

    В школах Московской области за несколько дней собрали 350 тонн гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 18 апреля.

    Воробьев сообщил о сборе 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса в школах Подмосковья

    «Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями все эти дни все это собирали. Акция идет, продолжается, запрос на нее есть», — подчеркнул глава региона.

    Он отметил, что к акции беспрепятственно могут присоединиться все жители и любые предприятия.

    Объем собранной гумпомощи Воробьев назвал «приличным».

    Воробьев сообщил о сборе 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса в школах Подмосковья | Изображение 1

    «Самое главное, что каждый из этих килограммов и граммов — все то, что требуется там, на территории», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    О том, что школьники подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, стало известно 12 апреля. Дети создают рисунки о мире, добре и дружбе, а волонтеры кладут их в коробки с гумпомощью.

    В акции по сбору гумпомощи приняли участие 1200 школ. Только в субботу ученики, их родители и учителя принесли 180 тонн продуктов, воды, игрушек.