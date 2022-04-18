Воробьев сообщил о сборе 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса в школах Подмосковья

В школах Московской области за несколько дней собрали 350 тонн гуманитарной помощи для жителей республик Донбасса. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 18 апреля.

«Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями все эти дни все это собирали. Акция идет, продолжается, запрос на нее есть», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что к акции беспрепятственно могут присоединиться все жители и любые предприятия.

Объем собранной гумпомощи Воробьев назвал «приличным».

«Самое главное, что каждый из этих килограммов и граммов — все то, что требуется там, на территории», — подчеркнул Андрей Воробьев.

О том, что школьники подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, стало известно 12 апреля. Дети создают рисунки о мире, добре и дружбе, а волонтеры кладут их в коробки с гумпомощью.

В акции по сбору гумпомощи приняли участие 1200 школ. Только в субботу ученики, их родители и учителя принесли 180 тонн продуктов, воды, игрушек.