Воробьев сообщил, что на «Доброделе» можно задавать вопросы о помощи семьям мобилизованных | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 12:54 Воробьев сообщил, что на «Доброделе» можно задавать вопросы о помощи семьям мобилизованных Губернатор Воробьев: на «Доброделе» появился раздел по помощи семьям мобилизованных

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Власти Подмосковья находятся в постоянном контакте с семьями мобилизованных. Для это работает специальная линия. Кроме того, на портале «Добродел» появился специальный раздел, где родные бойцов могут задавать вопросы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Наша задача, как мы и договаривались, — разобрать разные примеры в жизни каждой семьи. Мы знаем, что работает линия „122“. Она продолжит деятельность и ответы на вопросы. Дополнительно мы на портале „Добродел“ включили раздел [помощи семьям мобилизованным]», — сказал Воробьев.

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Он подчеркнул, что все комментарии требуют внимания.

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«Прошу коллег к этому относиться предельно внимательно и эту работу проводить. У нас открыты центры поддержки на каждой территории», — добавил губернатор.

Воробьев напомнил, что накануне общался с семьей военнослужащего — супругой и родителями. По его словам, у родных мобилизованных возникает много вопросов о кредитах и ипотеке. По всем нужно давать ответы, заключил губернатор.

Чуть ранее на заседании он заявил, что частичную мобилизацию Подмосковье завершило досрочно.