10 сентября 2023, 22:37
Воробьев сохранил лидерство на выборах губернатора Подмосковья после обработки 22% протоколов
Лидером выборов главы Подмосковья стал Воробьев после обработки 22% протоколов
Лидером выборов главы Московской области остался Андрей Воробьев после обработки 22% протоколов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, он получил 83,78% голосов избирателей.
Второе место сохранил за собой кандидат от КПРФ Александр Наумов с результатом 6,1%. Замкнул тройку представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, который получил 4,84% голосов. Последнее место досталось кандидату от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолию Никитину. Его результат 3,91% голосов.
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Всем кандидаты сохранили свои позиции, какие они заняли после оглашения первых предварительных результатов после обработки 4,05% протоколов.
Голосование в Московской области прошло с 8 по 10 сентября. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00. Сейчас идет подсчет голосов и обработка протоколов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей, пришедших на участки для голосования и отметил, что явка стала рекордной за долгое время.
Выборы в Подмосковье — 2023
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