Подмосковье 10 сентября 2023, 22:37 Воробьев сохранил лидерство на выборах губернатора Подмосковья после обработки 22% протоколов Лидером выборов главы Подмосковья стал Воробьев после обработки 22% протоколов РИА «Новости»

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Лидером выборов главы Московской области остался Андрей Воробьев после обработки 22% протоколов. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, он получил 83,78% голосов избирателей.

Второе место сохранил за собой кандидат от КПРФ Александр Наумов с результатом 6,1%. Замкнул тройку представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, который получил 4,84% голосов. Последнее место досталось кандидату от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолию Никитину. Его результат 3,91% голосов.

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Всем кандидаты сохранили свои позиции, какие они заняли после оглашения первых предварительных результатов после обработки 4,05% протоколов.

Голосование в Московской области прошло с 8 по 10 сентября. Избирательные участки закрылись в воскресенье в 20:00. Сейчас идет подсчет голосов и обработка протоколов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей, пришедших на участки для голосования и отметил, что явка стала рекордной за долгое время.