Воробьев смягчил ограничения в Подмосковье. Что откроется дальше?

С 25 июня возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарки, этнопарки. Однако посещать их можно будет в основном по электронным билетам. Также будет введено ограничение по числу посетителей в одну единицу времени.

Кроме того, заработают организации, оказывающие персональные услуги. Их площадь и наличие отдельного входа не будут иметь значения. Помимо этого снова откроются организации розничной торговли. Перед этим их руководителям нужно направить уведомление о готовности к работе. К тому же возобновится очный прием в МФЦ. В центрах будут оказывать государственные и муниципальные услуги в полном объеме, но по предварительной записи.

С 1 июля разрешается работа спортивных объектов. На них можно будет проводить спортивные мероприятия. Главное условие — участников может быть не более 50 человек. Объекты также откроются и для тренировочных занятий воспитанников спортивных организаций.

Кроме того, в Подмосковье вновь откроют свои двери спортивные организации, в том числе фитнес-центры. Для руководства поставили условие — помещения должны быть загружены не более чем на 25% от единовременной пропускной способности.

А с 15 июля ребят можно записывать в детские лагеря. Власти Подмосковья организуют постоянный мониторинг условий отдыха несовершеннолетних. В случае нарушений материалы будут направлены главному государственному санитарному врачу Московской области.