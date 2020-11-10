Воробьев сказал, почему против объединения Москвы и Подмосковья

Объединение Москвы и Подмосковья нецелесообразно. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал Андрей Воробьев. Он отметил, что сейчас между столицей и регионом налажено плотное и эффективное взаимодействие.

«Мне кажется, любая тяжелая система рискует быть сложноуправляемой. Я думаю, что мы не должны допустить таких рисков. Сегодня команды (власти Москвы и Московской области — прим. ред.) работают, взаимодействуют, федеральное правительство полностью в игре», — отметил губернатор.

Он добавил, что образование Троицкого и Новомосковского округов Москвы произошло, потому что столица расширяется.

«Если говорить языком математики, то это (образование новой Москвы территории Подмосковья — прим. ред.) был минус, а не плюс для Московской области, это очевидно. Но новая Москва развивается, главное, чтобы там жители были счастливы», — уточнил Воробьев.

Троицк, Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольске, Ленинском и Наро-Фоминском округах, а также часть Одинцовского округа и Красногорска вошли в состав Москвы в 2012 году. Это расширило границы Москвы. Тогда столица увеличилась примерно в 2,4 раза. Об этом напомнило РИАМО.