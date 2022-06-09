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    09 июня 2022, 12:49

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова

    Уникальный музей, посвященный жизни великокняжеской семьи Константиновичей, открыли в Осташеве. Гости смогут увидеть свыше 500 артефактов. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это музей о легендарной семье, которая внесла заметный вклад в развитие культуры.

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье | Изображение 1

    До осени экспозиция нового музея работает бесплатно. Чтобы увидеть военные мундиры, декорации и театральные костюмы премьерной постановки пьесы «Царь Иудейский», достаточно приехать в Осташево.

    «Это небольшой, но очень дорогой для нас населенный пункт. Каждый город, каждая территория Подмосковья имеют свои особенности, культуру, историю, традиции», — отметил глава Московской области.

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье | Изображение 2

    Музей открыли губернатор Андрей Воробьев, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

    Мы имеем возможность сегодня открывать музей о легендарной семье, которая делала очень много добрых дел, поступков, внесла огромный вклад в развитие нашей страны и нашей культуры

    Андрей Воробьев.

    В музее подготовили уникальный мультимедийный контент: кинохронику, документальные фильмы. Одну из основных частей экспозиции посвятили традициям образования и воспитания в великокняжеской семье.

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье | Изображение 3

    Музей открыли в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году. Здесь будут хранить истрические фотографии, документы и вещи.

    Особое внимание уделили и обширной благотворительной деятельности великокняжеской семьи. Заботясь о жителях Осташева, Константиновичи построили библиотеку, детские ясли, больницу на 75 мест, проложили шоссейную дорогу до села Рюховское.

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье | Изображение 4

    «Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей. Это разные географии нашего Подмосковья, но все они очень важны и для наших малышей, и для нас — уже взрослых людей. Мы прекрасно понимаем, насколько важно чтить, помнить нашу историю, культуру. Понимали это всегда», — сказал губернатор Подмосковья.

    Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье | Изображение 5

    Музей семьи великого князя Константина Константиновича — первый в создаваемом кластере «Великокняжеская усадьба „Осташево“» нового федерального проекта «Императорский маршрут» в Подмосковье.