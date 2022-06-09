Воробьев, Щеголев и Громова открыли музей семьи князя Константиновича в Подмосковье

Уникальный музей, посвященный жизни великокняжеской семьи Константиновичей, открыли в Осташеве. Гости смогут увидеть свыше 500 артефактов. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, это музей о легендарной семье, которая внесла заметный вклад в развитие культуры.

До осени экспозиция нового музея работает бесплатно. Чтобы увидеть военные мундиры, декорации и театральные костюмы премьерной постановки пьесы «Царь Иудейский», достаточно приехать в Осташево.

«Это небольшой, но очень дорогой для нас населенный пункт. Каждый город, каждая территория Подмосковья имеют свои особенности, культуру, историю, традиции», — отметил глава Московской области.

Музей открыли губернатор Андрей Воробьев, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Мы имеем возможность сегодня открывать музей о легендарной семье, которая делала очень много добрых дел, поступков, внесла огромный вклад в развитие нашей страны и нашей культуры Андрей Воробьев.

В музее подготовили уникальный мультимедийный контент: кинохронику, документальные фильмы. Одну из основных частей экспозиции посвятили традициям образования и воспитания в великокняжеской семье.

Музей открыли в здании бывшего двухклассного училища, построенного великокняжеской семьей в 1916 году. Здесь будут хранить истрические фотографии, документы и вещи.

Особое внимание уделили и обширной благотворительной деятельности великокняжеской семьи. Заботясь о жителях Осташева, Константиновичи построили библиотеку, детские ясли, больницу на 75 мест, проложили шоссейную дорогу до села Рюховское.

«Мы стараемся поддерживать все инициативы, которые направлены на сохранение наших ценностей. Это разные географии нашего Подмосковья, но все они очень важны и для наших малышей, и для нас — уже взрослых людей. Мы прекрасно понимаем, насколько важно чтить, помнить нашу историю, культуру. Понимали это всегда», — сказал губернатор Подмосковья.

Музей семьи великого князя Константина Константиновича — первый в создаваемом кластере «Великокняжеская усадьба „Осташево“» нового федерального проекта «Императорский маршрут» в Подмосковье.