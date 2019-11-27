Пассажиры МЦД рассказали Воробьеву и Собянину о впечатлениях от «наземного метро»

Пассажиры МЦД поделились с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и мэром Москвы Сергеем Собяниным впечатлениями от поездки. Они также высказали пожелания и предложения по развитию «наземного метро».

Андрей Воробьев поблагодарил жителей за добрые отзывы и пообещал продолжить благоустройство прилегающих к станциям МЦД территорий. Также власти подумают над расширением парковок и тротуаров.

Поезда по МЦД курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон в расписании. До 8 декабря пассажиры оплачивают только пересадку в метрополитен по действующим для подземки тарифам. В границах Московской области пассажиры дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений ездят бесплатно.

Первый и второй центральные диаметры начали работать 21 ноября. Один из них курсирует по маршруту Одинцово — Лобня, второй — от Нахабина до Подольска. Всего по планам должны открыть пять диаметров. По ним будут курсировать быстрые электрички через столицу в Московскую область.