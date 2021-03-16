Воробьев рассказал Путину о ходе вакцинации от ковида в Подмосковье

В Подмосковье активно продолжается вакцинация от ковида. Прививки делают не только в поликлиниках и стационарах, но и в торговых центрах. Об этом губернатор Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор отметил, что поручение о проведении масштабной вакцинации жителей в Подмосковье выполняется очень активно. Жители могут привиться не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижных фельдшерско-акушерских пунктах, которые приезжают прямо не предприятия.

«Люди, которые проходную пересекают, могут тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации. Ведем разъяснительную работу, потому что дело добровольное — вакцинация, и понятно, что нужно поговорить, объяснить, и врачи это делают во всех наших пунктах», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что для Московской области 2020 год из-за пандемии оказался очень сложным. По количеству выявленных случаев заражения регион оказался на третьем месте. Он отметил, что сильно помогли средства, выделенные из федерального бюджета, которые направили на оборудование ковидных госпиталей и выплаты медикам.

«Федеральный бюджет нам выделил 30 миллиардов рублей, плюс 60 миллиардов мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Мы развернули большое количество инфекционных коек, осуществили выплату врачам. При этом оставили региональную и федеральную выплату», — поделился Андрей Воробьев.

Он особо отметил работу медиков, благодаря которым ситуацию с распространением инфекции удалось стабилизировать. Сейчас количество новых случаев заражения непрерывно снижается, а перепрофилированные больницы возвращаются к своей обычной работе.

«Слава богу, мы видим заметное снижение и активно ведем работу по сворачиванию коек, потому что 19,5 тысячи — слава богу, уже столько не нужно», — пояснил глава Московской области.

Отдельно губернатор Московской области остановился на экономике региона. Несмотря на сильный удар пандемии, доходы бюджета выросли на 2,5%.

«Экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год — плюс 2,5% по доходам. Хотели больше, обычно мы плюс восемь заканчиваем. Это позволило нам сохранить все социальные проекты, все, что касается помощи многодетным, все, что касается строительства социальных объектов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Кроме поликлиник, больниц, передвижных ФАП и торговых центров, пройти вакцинацию в Московской области можно в МФЦ. Для этого туда приезжают специальные медицинские бригады.

Мобильные пункты вакцинации развернули в 25 подмосковных офисах «Мои документы». За один день, 5 марта, прививку получили 1,4 тысячи жителей региона. Такие дни вакцинации в МФЦ в Подмосковье провели во второй раз. Первый день прошел 12 февраля, когда жители получили первый компонент вакцины «Спутник V». Адреса всех пунктов вакцинации в Подмосковье доступны на интерактивной карте.