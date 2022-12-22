Подмосковье 22 декабря 2022, 15:45 Воробьев рассказал об отношении к включению в санкционный список Запада Губернатор Воробьев: я не обращаю внимания на санкции, сейчас это уже стало нормой Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что его не трогает включение в санкционные списки Запада. Своим мнением относительно политики ограничений глава региона поделился в интервью на телеканале «Россия 24».

«Наша семья давно попала в санкционный список — по-моему, в 2014 году. Просто каждый раз жизнь не стоит на месте. Это был отец сначала, сейчас это я», — рассказал губернатор Подмосковья.

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Он признался, что не обращает на подобные меры внимания. По мнению Андрея Воробьева, аналогичную позицию, вероятно, занимает большинство тех, против кого ввели ограничения.

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«Сначала это было в диковинку, а сейчас, мне кажется, это просто норма», — заметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что гораздо важнее продолжать эффективную работу на всех уровнях.

«Мы работаем. Мы служим для нашей страны. Мы должны делать все для того, чтобы позаботиться о людях и обеспечить тот результат, ради которого мы все бьемся и живем», — заключил он.

В середине декабря США ввели санкции против Воробьева и еще 28 глав регионов России. В список, в частности, попали губернаторы Белгородской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Калининградской, Липецкой, Владимирской, Самарской, Тамбовской областей и других субъектов страны.