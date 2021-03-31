«Ты должен защитить то, с чем пришел». Воробьев рассказал об общении с президентом не под запись

Встреча с президентом важна для каждого человека, в том числе и для губернатора. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев в интервью на «360». По его словам, все важные разговоры проходят при журналистах, а за закрытыми дверями остаются убеждения президента в важности проекта.

«Когда уходят камеры, ты должен защитить то, с чем пришел к президенту — это серьезные вопросы. И ты должен знать все детали и нюансы, ты должен убедить, что твое обращение стоит того и имеет значение для огромного количества людей», — сказал Андрей Воробьев, отвечая на вопрос журналиста Ярослава Красиенко о том, что происходит во время разговоров с президентом не под камеры.

Губернатор отметил, что президент — очень информированный человек. К нему поступают обращения из самых разных сфер. Например, однажды к Владимиру Путину обратились за поддержкой молодые предприниматели по социальному бизнесу. Тогда президент спросил, что делается по этому вопросу и кто им занимается.

Но и, конечно, есть разного рода закрытые темы, секреты, как и в любом деле. Это рабочая встреча, очень важная для каждого человека, для губернатора в частности Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья и президент регулярно проводят рабочие встречи. Путин и Воробьев вместе запускали движение на Репинской развязке на Ленинградском шоссе, которая облегчила проезд между двумя районами Химок.

Последняя встреча проходила 16 марта. Речь шла о борьбе с коронавирусом и крупных инфраструктурных проектах.