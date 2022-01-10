Воробьев рассказал об обновлении транспорта в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об обновлении в общественном транспорте региона. Оно коснулось подвижного состава, сказал глава Подмосковья в ходе совещания с зампредами регионального правительства.

«У нас идет большое обновление подвижного состава общественного транспорта», — констатировал он.

Губернатор подчеркнул, что на территории Подмосковья работает несколько частных компаний. Половину рынка занимает «Мострансавто», а вторую часть — частники.

«Хочу поблагодарить их за то, что они стараются выдержать наши стандарты. Это происходит, так скажем, не совсем легко — в борьбе», — выразил благодарность Воробьев.

Также глава Подмосковья отметил, что зима в этом году выдалась снежная, но это не значит, что дороги могут быть занесены снегом — комфорт жителей должен быть превыше всего. Он добавил, что нагрузка на коммунальные и дорожные службы из-за этого выходит очень большая.

Министр транспорта Подмосковья рассказал, что очисткой дорог и вывозом снега этой зимой занимались более 2,7 тысячи машин — все в усиленном режиме.