Подмосковье 30 июля 2023, 18:13 Воробьев рассказал об изюминке нового лесопарка в Подольске Фото из Telegram-канала Андрей Воробьева

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В Подольске открыли Дубровинский лесопарк. Его изюминкой стала лыжероллерная трасса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канал.

«Мы постарались максимально сохранить первоначальный вид леса, но, так, чтобы людям было где перекусить, отдохнуть и позаниматься спортом. Изюминка парка — лыжероллерная трасса. Уверен, она станет точкой притяжения не только для жителей Подольска, но и для всех подмосковных спортсменов», — заявил глава региона.

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По его словам, лесопарк благоустроили меньше чем за год. В честь открытия для гостей подготовили показательные выступления, спортивные соревнования, концерт, конкурсы и организовали полевую кухню.

Работы провели в рамках программы «Парки в лесу». Вместе с Дубровинским в Подмосковье по проекту открыли 17 лесопарков, в том числе четыре из девяти запланированных на 2023-й. Это Ольгинский в Балашихе, Лобненский, Авангард в Электростали и Дубровицкий лес.

«Впереди открытие лесопарков в Видном, Фрязине, Истре, Домодедове и Люберцах», — подытожил Воробьев.

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