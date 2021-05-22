Воробьев рассказал о значимости подмосковных храмов на встрече с митрополитом Крутицким

В Подмосковье расположено много храмов, все они требуют большого внимания и участия. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на встрече с патриархом Кириллом и митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

В субботу в храме Христа Спасителя патриарх представил губернатору митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, который получил этот чин в середине апреля этого года.

«Владыка Павел прошел очень серьезный жизненный путь. У него очень большой опыт международной работы и внутрицерковный, начиная с наместника Печорской обители. То есть у него есть все — и иностранный, и внутренний опыт. Кроме того, мы вместе с владыкой долгие годы трудимся, поэтому с полной ответственностью я представил его кандидатуру для избрания в качестве митрополита Крутицкого и Коломенского», — сказал патриарх Московский и всея Руси.

Он отметил мудрость, осмотрительность и настойчивость митрополита — качества, которые помогут ему решать задачи, стоящие перед Крутицкой и Коломенской метрополией.

«Но и Андрея Юрьевича хотелось бы представить. Этого человека, который, конечно, как губернатор, но близок и по служебным, и человеческим делам — человек, близкий к патриарху. Очень уважаю, по-человечески даже люблю. Знаю его многие труды, поэтому рекомендую его к сотрудничеству, как человека очень надежного», — подчеркнул патриарх.

Андрей Воробьев поблагодарил за представление и отметил, что Подмосковье постарается оправдать все ожидания.

«Добро пожаловать в Подмосковье. Мы постараемся оправдать все то, что от нас ждут. Очень много храмов у нас. Спасибо вам (патриарх Кирилл — прим. ред.), что много внимания нам уделяете. Для нас это очень важно. Скорее бы уже закончился этот ковид, чтобы мы чаще встречались», — добавил глава региона.