Подмосковье 15 июня 2023, 15:59 Воробьев рассказал о значимости интеграции инвестпортала Подмосковья и платформы «Мой экспорт»

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Московская область первая в России интегрирует региональный Инвестпортал с «единым окном» РЭЦ — платформой «Мой экспорт». Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в эфире «России 24».

«Да, мы стали первыми, мы любим „пилоты“, все умное мы тоже любим. И стараемся приглашать всех, кто хочет поставить на нас эксперимент. Но умный эксперимент», — заявил Воробьев.

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Уже сейчас в Московской области реализуется успешная практика по экспорту. С помощью поддержки получится наладить экспорт в Индию, Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и гендиректор РЭЦ Вероника Никишина подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь региональный Инвестпортал интегрируют с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт».

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