Воробьев рассказал о зарубежных компаниях, работающих в Подмосковье в условиях санкций

Огромное количество крупных зарубежных компаний, в том числе европейских и американских, работают в Московской области, несмотря на санкции Запада против России. Об этом в интервью РБК заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Три десятка европейских стран, мировых точно, огромное количество американских компаний работает в Подмосковье. Особого исхода компаний мы не видим, но периодически заявления нет-нет, да появляются», — сказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что речь идет о самых конкурентоспособных и инновационных производствах.

Воробьев добавил, что в большинстве случаев в менеджменте таких компаний работают россияне, которые грамотно ориентируются на рынке и понимают все процессы. И именно им руководства зачастую доверяют продолжение бизнеса.

«Им доверяют дальше управлять компаниями. И я уверен, что они сделают это не хуже», — заявил Воробьев.