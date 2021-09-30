facebook_pixel
    30 сентября 2021, 10:55

    «Останавливаться не имеем права». Андрей Воробьев рассказал о задачах Мособлдумы нового созыва

    Анастасия Аброськина

    Начинается работа Московской областной думы нового, уже седьмого созыва. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл первое заседание и обозначил задачи, которые предстоит решить. По его словам, новые вызовы есть буквально в каждом направлении.

    «Останавливаться не имеем права». Андрей Воробьев рассказал о задачах Мособлдумы нового созыва

    Глава региона поблагодарил всех, кто уже давно плодотворно работает в Подмосковье, и поприветствовал новых депутатов.

    «Очень рад встрече с вновь избранной Московской областной думой. В зале есть люди, которые очень давно и продуктивно работают в Подмосковье. Даже смело можно сказать, что они практически посвятили свою жизнь развитию Подмосковья, работали в разных амплуа и делали очень много важных дел», — сказал Воробьев.

    Губернатор добавил, что треть Мособлдумы — это новые люди, но тоже знающие о существующих проблемах и вызовах.

    Он сделал акцент на том, что основная задача — обеспечивать реальные и ощутимые перемены для жителей.

    Человек должен чувствовать перемены, я часто об этом говорю. И то, насколько результативны и заметны эти перемены для каждого человека, зависит от работы в команде. Хорошо известны слова, что в одиночку сложно добиться каких-то выдающихся результатов

    Андрей Воробьев.

    Андрей Воробьев отметил, что за прошедшее время приняли большое количество законов, обеспечивающих перемены во всех городских округах.

    «Вызовы в растущем регионе нам с вами хорошо известны. Очень важно, чтобы та большая система под названием Подмосковье, в которой нам довелось, в которой мы имеем честь работать, постоянно менялась во всех направлениях», — подчеркнул губернатор.

    По его словам, депутаты Мособлдумы, вне зависимости от фракций, всегда объединялись и с пониманием относились к разбору самых сложных моментов.

    Понятно, что останавливаться мы с вами не имеем права. Уже следующие вызовы — и они буквально в каждом направлении

    Андрей Воробьев.

    Выборы в Мособлдуму прошли с 17 по 19 сентября. Всего в голосовании приняли участие более 2,6 миллиона жителей Московской области.