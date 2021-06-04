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    04 июня 2021, 15:19

    Мощный катализатор. Воробьев рассказал о влиянии ковида на медицину в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Пандемия стала одним из факторов, которые ускорили и усилили модернизацию сферы медицины Подмосковья. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в интервью «Эху Москвы» на ПМЭФ.

    Мощный катализатор. Воробьев рассказал о влиянии ковида на медицину в Подмосковье | Изображение 1

    Глава Московской области рассказал, что ковид «стал мощным катализатором модернизации системы здравоохранения». По его словам, большие ресурсы вложили в развитие первичного звена, скорой помощи, больниц, а к числу самых эффективных практик добавилась и телемедицина.

    Мы видим, что меняем ситуацию и с помощью „цифры“. Телемедицина — это когда у тебя есть второе мнение дистанционно, когда ты можешь записаться ко врачу, не выходя из дома, и когда видишь, где скорая помощь

    Андрей Воробьев.

    Он добавил, что это сработало и помогло пациентам в условиях пандемии. Кроме того, ковид ускорил модернизацию техники.

    «Это оборудование, которое очень помогает, — КТ, УЗИ, ИВЛ. И все это мы тоже перевели в „цифру“. Что это значит? Ты видишь эффективность каждый день с тяжелого оборудования, каждый день можешь обследовать еще большее количество людей», — сказал Воробьев.

    Губернатор региона поблагодарил федеральное правительство за оказанную помощь, которая потребовалась на пике ковида.

    Мощный катализатор. Воробьев рассказал о влиянии ковида на медицину в Подмосковье | Изображение 2

    «В период ковида мы влили 50 (наверное, уже 60) миллиардов рублей. Нам очень здорово помогли президентские решения. Правительство довело до нас деньги. Все это сыграло, конечно, определяющую роль», — сказал он.

    О важности вакцинации

    Вместе с тем глава региона отметил важность вакцинации. Она добровольна, но главное — понимать преимущества.

    Что касается текущей ситуации по ковиду — здесь главное убедить сделать прививку. И я сделал, а сейчас в июне буду делать третью прививку. И семья вся сделала. Дети — одна девочка переболела у нас в 12 лет, другие не делали прививку: пока рано — маленькие по возрасту. Но родители мои сделали

    Андрей Воробьев.

    По словам Воробьева, вакцинация сегодня — «такой камень преткновения», но важно давать точные ответы на вопросы и проявлять чуткость. Причем не только врачам, но и власти.

    «У нас свыше 1 100 000 человек уже поставили прививку — это более 27,5% на понедельник. Мы вакцинируем, но это все тоже сложно считать. Кто-то переболел, у кого-то антитела. Процесс такой многосложный», — сообщил Воробьев.

    «Человек — хозяин своего здоровья»

    Тем не менее некоторые жители с осторожностью относятся к вакцинации. Губернатор объяснил, что причины разные.

    «Я вижу это не только у нас, а во всем мире. Разные причины: у кого-то хронические заболевания, а кто-то, может, не до конца поверил, хотя исследования — они беспрецедентные. Я даже знаю случаи, когда в Германии немецкие врачи рекомендуют делать „Спутник V“ тем пациентам, которые находятся у них. Я очень надеюсь, что дальше эту работу мы будем продолжать», — подчеркнул он.

    Сегодня в Подмосковье хватает запаса вакцин, а за день врачи могут делать по 15 тысяч прививок.

    «Сегодня делаем за месяц 10-12-14 тысяч. У нас есть резерв. Это работа важная, чтобы чувствовать себя защищенным. Прививка — дело добровольное. И здесь хочется поставить точку. Об этом говорил президент и всех нас настроил на работу с жителями только через рекомендации, разъяснения. Человек сам хозяин своего здоровья, как ни крути», — подытожил Воробьев.