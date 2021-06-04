Мощный катализатор. Воробьев рассказал о влиянии ковида на медицину в Подмосковье

Пандемия стала одним из факторов, которые ускорили и усилили модернизацию сферы медицины Подмосковья. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил в интервью «Эху Москвы» на ПМЭФ.

Глава Московской области рассказал, что ковид «стал мощным катализатором модернизации системы здравоохранения». По его словам, большие ресурсы вложили в развитие первичного звена, скорой помощи, больниц, а к числу самых эффективных практик добавилась и телемедицина.

Мы видим, что меняем ситуацию и с помощью „цифры“. Телемедицина — это когда у тебя есть второе мнение дистанционно, когда ты можешь записаться ко врачу, не выходя из дома, и когда видишь, где скорая помощь Андрей Воробьев.

Он добавил, что это сработало и помогло пациентам в условиях пандемии. Кроме того, ковид ускорил модернизацию техники.

«Это оборудование, которое очень помогает, — КТ, УЗИ, ИВЛ. И все это мы тоже перевели в „цифру“. Что это значит? Ты видишь эффективность каждый день с тяжелого оборудования, каждый день можешь обследовать еще большее количество людей», — сказал Воробьев.

Губернатор региона поблагодарил федеральное правительство за оказанную помощь, которая потребовалась на пике ковида.

«В период ковида мы влили 50 (наверное, уже 60) миллиардов рублей. Нам очень здорово помогли президентские решения. Правительство довело до нас деньги. Все это сыграло, конечно, определяющую роль», — сказал он.

О важности вакцинации

Вместе с тем глава региона отметил важность вакцинации. Она добровольна, но главное — понимать преимущества.

Что касается текущей ситуации по ковиду — здесь главное убедить сделать прививку. И я сделал, а сейчас в июне буду делать третью прививку. И семья вся сделала. Дети — одна девочка переболела у нас в 12 лет, другие не делали прививку: пока рано — маленькие по возрасту. Но родители мои сделали Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, вакцинация сегодня — «такой камень преткновения», но важно давать точные ответы на вопросы и проявлять чуткость. Причем не только врачам, но и власти.

«У нас свыше 1 100 000 человек уже поставили прививку — это более 27,5% на понедельник. Мы вакцинируем, но это все тоже сложно считать. Кто-то переболел, у кого-то антитела. Процесс такой многосложный», — сообщил Воробьев.

«Человек — хозяин своего здоровья»

Тем не менее некоторые жители с осторожностью относятся к вакцинации. Губернатор объяснил, что причины разные.

«Я вижу это не только у нас, а во всем мире. Разные причины: у кого-то хронические заболевания, а кто-то, может, не до конца поверил, хотя исследования — они беспрецедентные. Я даже знаю случаи, когда в Германии немецкие врачи рекомендуют делать „Спутник V“ тем пациентам, которые находятся у них. Я очень надеюсь, что дальше эту работу мы будем продолжать», — подчеркнул он.

Сегодня в Подмосковье хватает запаса вакцин, а за день врачи могут делать по 15 тысяч прививок.

«Сегодня делаем за месяц 10-12-14 тысяч. У нас есть резерв. Это работа важная, чтобы чувствовать себя защищенным. Прививка — дело добровольное. И здесь хочется поставить точку. Об этом говорил президент и всех нас настроил на работу с жителями только через рекомендации, разъяснения. Человек сам хозяин своего здоровья, как ни крути», — подытожил Воробьев.