Воробьев рассказал о важных перестановках в администрации Подмосковья

Возглавлявший до последнего времени Минэкологии Подмосковья Андрей Разин перешел на работу в Минсельхоз РФ. Теперь главой регионального ведомства будет Тихон Фирсов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

В частности, Андрей Разин больше не будет исполнять обязанности министра экологии и природопользования Московской области.

«Я хотел бы остановиться на кадровых назначениях. Андрей Викторович Разин у нас уходит работать в правительство России, в очень важное и ключевое Министерство сельского хозяйство, на серьезное направление», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил Разина за работу, отметив, что в этом году на нем была очень большая нагрузка. Речь шла о рекультивации полигонов и выстраивании модели утилизации строительного мусора.

«Эти внедрения, которые были очень важны, я считаю, вам удались. Хочу вас поздравить с этим доверием, назначением. И самое главное, чтобы вы состоялись в новом амплуа», — добавил губернатор.

Новым министром экологии станет Тихон Фирсов, который вместе с Андрей Разиным реализовывал все последние проекты ведомства. Фирсов до последнего момента являлся первым заместителем Разина.

«Хотел бы также сказать, что Минэкологии и Минимущества будет курировать вице-губернатор Игорь Борисович Тресков. Игорь Борисович, вы эту работу тоже знаете», — добавил глава региона.

Воробьев отметил, что эта работа связана со строительным блоком — там также важно проектирование, экспертиза и исполнение.