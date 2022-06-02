«Всегда нарасхват». Воробьев рассказал о строительстве школы и детского сада в Королеве

Новые школа и детский сад появятся на улице Академика Легостаева в Королеве в 2023 году. Их откроют по просьбам жителей. В микрорайоне много новостроек и молодых семей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привлечь сильных педагогов и вовремя сдать оба объекта.

Новая школа примет 825 ребят, а детский сад — 250. Это будет большой образовательный комплекс между двумя жилыми комплексами «Стрела» и «Парад планет».

Ближайшие школы и детские сады — в других микрорайонах. Жители новостроек вынуждены отвозить детей в отдаленные образовательные центры.

Где молодые семьи — там всегда нарасхват детские сады и школы. В прошлом году мы начали строить здесь и садик на 250 мест, и школу на 825 Андрей Воробьев.

Новый образовательный центр уберет вторую смену в школе № 2 имени Михайлова и не допустит ее в гимназии № 18.

«Дети быстро растут, а в Королеве уже сейчас серьезно стоит вопрос со второй сменой. Поэтому один объект без другого не решит проблему. Ввести их мы тоже планируем одновременно — к 1 сентября 2023 года», — рассказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что для наукограда важны сильные квалифицированные учителя и поставил профильному блоку задачу приглашать таких педагогов.

«Мы много школ строим. Принимайте участие в поиске учителей. Школ много, нужны сильные преподаватели. В каждом городе — неважно, в Луховицах ли, Лотошине или Королеве», — заключил он.

Внутри новой школы появятся помещения продленного дня, лаборантские, актовый и спортивные залы, душевые комнаты, библиотека и другие пространства.

Внутренний дворик комплексно благоустроят и озеленят. Там установят игровые и спортивные площадки, сделают места для отдыха и проведения школьных мероприятий.

В новом детском саду разместят залы для занятий музыкой и физкультурой, прачечную и не только. Рядом появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы.

Накануне Дня защиты детей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.