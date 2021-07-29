Воробьев рассказал о сроках появления метро в Путилкове

В ближайшее время в подмосковном Путилково не планируют строить подземное метро. Однако в будущем его планируют проложить в районе Рижского шоссе в сторону Красногорска. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время прямой линии.

Глава региона отметил, что сейчас в Подмосковье работают в рамках президентского проекта по развитию МЦД. Он напомнил, что МЦД-1 и МДЦ-2 открыты, на очереди МЦД-3 и МЦД-4. Планируется, что они заработают в конце 2022 — начале 20223 года.

«Считайте, что это наземное метро. Что касается подземного метро — здесь есть уверенность в том, что оно дальше будет пересекать МКАД. Очередная линия метро появится в районе Рижского шоссе и дальше оно будет продолжено в сторону Красногорска», — отметил Воробьев.

Губернатор добавил, что Московская область развивает и как наземный, так и подземный транспорт.

«Что касается подземного метро в Путилкове — сейчас такое обсуждение мы не ведем. Но мы ведем модернизацию дорожно-транспортной сети. Часть уже сделана и дальше будет продолжена, чтобы в густонаселенном округе города Красногорска было достойным. Мы туда вкладываем большие деньги и я очень надеюсь, что жители почувствуют перемены», — заключил он.