Воробьев рассказал о способах минимизации проверок бизнеса в Подмосковье

В Московской области, как и в других регионах, снижают количество проверок бизнеса. Для этого правительство региона работает в тесном контакте с Роспотребнадзором и другими ведомствами, стараясь минимизировать контрольно-надзорную деятельность, то есть сделать ее дистанционной, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Эта тема [тема снижения нагрузки на бизнес] звучала в выступлении президента на питерском форуме (ПМЭФ — прим. ред.) в контексте рейтингования контрольно-надзорной деятельности. Они есть как в нашей компетенции, региональной, федеральной — например, Роспотребнадзор, — и есть правоохранительный блок», — пояснил глава региона.

Он напомнил о моратории на проверки предпринимателей, который работал во время пандемии коронавируса. В этом году, начиная с 10 марта в условиях санкционных ограничений начал действовать новый запрет на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий.

«Мораторий, который работает сейчас и работал в ковид, кратно уменьшает проверки. Но было бы нелепо не замечать или отвергать, что таких моментов нет. В связи с этим, мы всегда на связи, в том числе с правоохранительным блоком. Мы работаем в единой командной системе с целью максимально минимизировать контрольно-надзорную деятельность, то есть сделать ее дистанционной», — пояснил губернатор.

Смысл этого заключается в том, чтобы предприниматель, который, например, занимается строительством или какой-либо другой деятельностью, мог сам себя контролировать и присылать отчеты, изучив которые компетентные органы могли бы при наличии ошибок скорректировать работу, но не закрывать бизнес и «бить кого-то по рукам».

Вот такую комплексную работу мы ведем и очень надеемся, что она заметна. Если где-то какие-то случаи происходят, то нужно и нам об этом сообщать. Для этого есть и прямая линия, и моя почта, и система коммуникаций с нашим инвестблоком Андрей Воробьев

Он подчеркнул, что работа по тому, чтобы изменить отношение к контрольно-надзорной деятельности продолжается. А представители бизнеса всегда могут предоставить обратную связь.

«Кроме того, что у нас есть прямая линия, есть почта, есть портал, который, естественно, с обратной связью. И если ты находишься в постоянной коммуникации, то наша задача — искоренять все тревожные сигналы, которые могут быть», — заключил он.