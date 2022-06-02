Воробьев рассказал о специальной программе поддержки учителей в Подмосковье

Социальная ипотека для учителей, врачей и ученых в Московской области уже много лет остается одной из самых востребованных программ поддержки. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире радиостанции Sputnik.

«У нас уже много лет — наверное, больше семи — существует специальная программа так называемой социальной ипотеки, так ее мы проименовали в своем бюджете. Она помогает решить проблемы учителям, врачам, тренерам спортивных школ и ученым, людям, которые посвящают себя науке и открытиям», — сказал Воробьев.

Программа очень востребована, подчеркнул губернатор Подмосковья. Каждый год по ней оформляют порядка 500-700 договоров. Ежемесячный платеж по социальной ипотеке составляет примерно 20-30 тысяч рублей.

Это очень доступно, и мы эту программу продолжаем. Мы платим половину стоимости квартиры за счет бюджета, и учитель или врач получает кредит на 10 лет. Ежемесячный платеж, в зависимости от метража, порядка 60-70 тысяч рублей. Ты платишь только половину Андрей Воробьев губернатор Подмосковья

Автор фото: А. Чернов

Власти Подмосковья показывают этой программой, что для них очень важны эти категории специалистов, как и все жители региона. Все делается для того, чтобы обеспечить не только комфортные условия проживания, но и доступность.

«Ты можешь сколько угодно облизываться, что толку, если твоя зарплата не позволяет тебе купить квартиру, как ты можешь выстраивать, проектировать свое будущее? Для этого государство должно заботиться о тех, кто вносит свой вклад, часто бескорыстно, и эта программа поэтому и существует и пользуется популярностью», — пояснил Воробьев.

Автор фото: А. Чернов

В Подмосковье строят новые школы, привлекают учителей из других регионов, предоставляют им льготную ипотеку и обеспечивают ряд других мер поддержки, потому что все это нужно для развития региона, подчеркнул губернатор.

«Это развитие, это жизнь. И наша задача — сделать так, чтобы жизнь в Подмосковье радовала тебя», — сказал он.