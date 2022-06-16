Воробьев рассказал о совместных проектах Подмосковья и Москвы

Московская область реализует много совместных проектов с Москвой в самых разных сферах, в том числе здравоохранения. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме.

«И в жизни человека, и в жизни агломерации не будет особых проблем, если есть взаимопонимание, партнерство, дружба. Мы с Москвой реализуем массу совместных проектов: электричество, вода, дороги, транспорт. И всегда находим общий язык», — рассказал Воробьев.

Сейчас Подмосковье совместно с Москвой реализуют большой проект в здравоохранении.

«Там, где есть возможности у Москвы дополнительные, мы предоставим медицинское обслуживание жителям Подмосковья. И наоборот, когда ты отдыхаешь в Подмосковье, особенно в летние месяцы, ты можешь получить квалифицированную помощь в Подмосковье», — сообщил Воробьев.

Регион очень быстро растет, и поэтому нужно успевать с развитием инфраструктуры, а также следить за экологией, подчеркнул губернатор.

«Слаженные командные действия, я уверен, позволят и дальше нашему московскому большому региону развиваться», — заявил Воробьев.