23 июня 2023, 22:13
Воробьев рассказал о росте обращений в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества»
Губернатор Воробьев: подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» принял 382 человека
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.
Он подчеркнул, что помещение сделали удобным для всех, кто обращается в фонд. Для гостей там работают электроподъемники, адаптированные туалеты, ресепшн, детская комната, библиотека и есть комитет психолога.
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«Руководство и социальных координаторов пригласили из числа тех, кто неравнодушен к чужим проблемам, готов помочь и поддержать тех, кому нужна помощь», — заявил губернатор.
Андрей Воробьев отметил, что основные вопросы, с которыми сюда обращаются люди остаются неизменными: получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности», — сказал Воробьев.
Всего в подмосковном отделении работают 60 человек. Среди социальных координаторов оказался вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции Виктор Исаев.
Он получил ранение и после лечения в госпитале пришел на работу в фонд. Для Ильи Хахрикова встретить своего бывшего заместителя командира оказалось приятной неожиданностью.
Виктор Исаев рассказал, то Илья был лучшим медиком в его команде и спас жизнь очень многим военным.
Андрей Воробьев добавил, что хорошо знает бойца, так как приезжал с Хахриковым в его родную школу в Климовске, где ученики долго не его не отпускали и распрашивали его о жизни.
Андрей Воробьев
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