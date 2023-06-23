Подмосковье 23 июня 2023, 22:13 Воробьев рассказал о росте обращений в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» Губернатор Воробьев: подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» принял 382 человека

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Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.

Он подчеркнул, что помещение сделали удобным для всех, кто обращается в фонд. Для гостей там работают электроподъемники, адаптированные туалеты, ресепшн, детская комната, библиотека и есть комитет психолога.

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«Руководство и социальных координаторов пригласили из числа тех, кто неравнодушен к чужим проблемам, готов помочь и поддержать тех, кому нужна помощь», — заявил губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что основные вопросы, с которыми сюда обращаются люди остаются неизменными: получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению, прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности», — сказал Воробьев.

Всего в подмосковном отделении работают 60 человек. Среди социальных координаторов оказался вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции Виктор Исаев.

Он получил ранение и после лечения в госпитале пришел на работу в фонд. Для Ильи Хахрикова встретить своего бывшего заместителя командира оказалось приятной неожиданностью.

Виктор Исаев рассказал, то Илья был лучшим медиком в его команде и спас жизнь очень многим военным.

Андрей Воробьев добавил, что хорошо знает бойца, так как приезжал с Хахриковым в его родную школу в Климовске, где ученики долго не его не отпускали и распрашивали его о жизни.