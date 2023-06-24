24 июня 2023, 14:52
Воробьев заявил о росте обращений в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества»
Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.
«Руководство и социальных координаторов пригласили из числа тех, кто неравнодушен к чужим проблемам, готов помочь и поддержать тех, кому нужна помощь», — заявил губернатор.
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Андрей Воробьев также отметил, что основные вопросы, с которыми сюда обращаются люди остаются неизменными: получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению и прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности.
Андрей Воробьев
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