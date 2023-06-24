Подмосковье 24 июня 2023, 14:52 Воробьев заявил о росте обращений в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества»

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Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» за первые три недели работы принял 382 человека. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время во время визита в организацию с общественными деятелями.

«Руководство и социальных координаторов пригласили из числа тех, кто неравнодушен к чужим проблемам, готов помочь и поддержать тех, кому нужна помощь», — заявил губернатор.

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Андрей Воробьев также отметил, что основные вопросы, с которыми сюда обращаются люди остаются неизменными: получение удостоверения ветерана боевых действий, выплат по ранению и прохождение военно-врачебной комиссии для получения инвалидности.