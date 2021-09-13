Воробьев рассказал о развитии веломаршрутов в Подмосковье

Московская область продолжит развивать велосипедные маршруты, так как они сильно востребованы жителями. Об этом на совещании с членами правительства и главами городских округов заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в минувшие выходные в Дмитровском городском округе открыли первый участок крупнейшего веломаршрута Подмосковья. Его протяженность составит 155 километров, а пройдет он от МКАД через Мытищи до Дубны.

«Это самый большой, но не единственный маршрут. Также будет реализован проект из Одинцова, от МКАД до парка „Патриот“, из Мещерского парка через лесные массивы до Звенигорода и Рузы», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что главы муниципалитетов уже предлагают различные варианты прокладывания веломаршрутов, которые так интересуют местных жителей.

«Это не только велосипед, это прогулки, это самые разные активности, которые очень востребованы. Прошу к этой задаче подойти серьезно», — обратился губернатор Подмосковья к главам округов.

Он подчеркнул, что проект обязательно реализуют. Для этого необходимо привлекать инвесторов, которые уже заинтересованы принять участие в развитии веломаршрутов в Подмосковье в самых различных форматах.

«Я думаю, что главы не должны сидеть сложа руки, а активно эти проекты реализовывать. Это прогулочные зоны приятные, живописная природа. Все это имеет принципиальное значение в контексте качества, комфорта жизни», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Открытие первого участка маршрута «Вело1» прошло в Дмитровском городском округе в минувшее воскресенье, 12 сентября. Старт движению велосипедистов на западном берегу канала имени Москвы дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и предприниматель Роман Абрамович.

Протяженность велодорожки составила 22 километра. Она станет частью крупнейшего веломаршрута России, который свяжет Москву и Санкт-Петербург. Пока же велодорожки продолжают организовывать во всех городских округах Подмосковья. Все они уже появились на специальной онлайн-карте.

Велосипедистам в Московской области доступны велодорожки в 58 парках и на 41 общественной территории, но их число увеличится.