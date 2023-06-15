Подмосковье 15 июня 2023, 16:13 Воробьев рассказал о привлечении в Подмосковье инвесторов из Индии и Китая

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Подмосковье привлекло инвесторов из Индии и Китая. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24». По его словам, многие партнеры приходят в регион со своими технологиями.

Губернатор подчеркнул, что из Индии в Подмосковье пришли фармакологические компании. Через три месяца после роуд-шоу в регион привлекли двух инвесторов: производителей лекарств в сфере онкологии и желудочно-кишечного тракта.

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«Каждого инвестора мы сопровождаем», — добавил Воробьев.

Глава региона отметил, что инвесторы из Китая приходят в Подмосковье со своими технологиями.

«Это тоже фарма. Есть и много наших инвесторов, самый большой инвестирует 20 миллиардов рублей, и мы его тоже очень ждем», — отметил губернатор.

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