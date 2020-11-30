Воробьев рассказал о помощи коронавирусным больным в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел в понедельник совещание с зампредами, на котором отметил высокий рост количества госпитализированных. При этом он сообщил, что все нуждающиеся получают необходимую помощь.

«На прошлой неделе мы с главой Химок посетили госпиталь, который был сделан на 350 коек. Главная задача была убедиться, что лечение все наши жители получают качественное, своевременное. В этой связи хочу поблагодарить врачей, которые работают в самых разных уголках Московской области - и работают достойно», — рассказал губернатор.

По его словам, в «Патриоте» и в Химках пациенты отмечают грамотные действия врачей, что сейчас очень важно.

«Обращаю внимание, что количество госпитализированных у нас по-прежнему высоко. Это 12 -12,5 тысячи. Госпитализация высокая. В день порядка тысячи человек, чуть больше, мы вынуждены госпитализировать, чтобы оказать помощь. Но мы всем, кому необходимо, предоставляем такую возможность, чтобы пройти все тесты, анализы, чтобы своевременно предоставить лечение», — отметил Воробьев.

Он также обратил внимание на то, что власти своевременно снабжают лекарствами, как амбулаторно, так и в стационарах. По словам Воробьева, сейчас стоит задача поставить медикаменты в необходимом количестве. Так как сейчас повышен спрос на определенные препараты, глава региона попросил собравшихся держать на особом контроле эту ситуацию.