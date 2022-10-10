«Есть контакты и адреса». Андрей Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья | 360°

Важное 10 октября 2022, 12:58 Поделиться Telegram

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Viber «Есть контакты и адреса». Андрей Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья Андрей Воробьев пообещал адресную поддержку семьям мобилизованным из Подмосковья

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку семьям мобилизованных и добровольцев. Он встретился с ними в учебном центре в Серпухове, передал новое обмундирование и подчеркнул, что областное правительство позаботится о близких бойцов.

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В Серпухове находится военная академия РВСН, основанная в 1940 году. Сейчас там проходят подготовку мобилизованные и добровольцы. Вскоре они отправятся в зону специальной военной операции.

Наша главная задача — забота о ваших семьях. Каждый из вас любит, переживает за своих родителей, жен, детей. Мы это прекрасно понимаем и сделаем все от нас зависящее Андрей Воробьев.

Пока бойцы будут защищать родину, их семьи получат поддержку.

«Глава каждого городского округа и я персонально со своей командой отвечаем за это, мы постараемся позаботиться и в части школы, детского сада и других бытовых проблем, которые в нашей жизни присутствуют», — сказал губернатор Андрей Воробьев.

Он пожелал всем, кто был призван или вызвался добровольцем, профессионально, смело и отважно выполнили долг.

У нас есть контакты, телефоны, адреса ваших семей, поэтому мы все берем на себя. Что касается выплат, льготного обучения — это будет у вас на счету Андрей Воробьев.

Правительство Подмосковья обеспечило центр подготовки бойцов дополнительными кроватями, одеялами, бельем, подушками.

Кроме того, мобилизованные получили 1,1 тысячи комплектов снаряжения и новой амуниции. Это зимние спальные мешки, термобелье, резиновые сапоги, рюкзаки, тактические костюмы и носки, баллистические очки, балаклавы и не только.

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