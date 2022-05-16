Воробьев рассказал о новых спортивных объектах, которые откроются в Подмосковье

В Подмосковье продолжат строить и открывать новые спортивные объекты, ведь это важно для жителей, которые их очень ждут. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы коснемся всего, что касается здорового образа жизни, — строительства спортивных сооружений. Вот один из них в Жуковском мы сегодня открываем. У нас большая программа по массовому спорту. Цель ее — сделать все спортивные объекты максимально доступными», — сказал Воробьев.

В 2022 году появятся четыре новых спортивных объекта. В Химках откроется бассейн, во Власихе — стадион, в Балашихе — футбольное поле. А в Мытищах появится спортивная академия.

«Все это очень важно, и этого ждут наши жители. Дворец единоборств в Можайске тоже очень востребован, и мы приступаем к строительству. Ледовых дворцов в Домодедове, Орехово-Зуеве, Волоколамске тоже очень ждут», — добавил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что нужно использовать и цифровую платформу, чтобы и дети, и взрослые знали о возможностях занятия спортом.

«Понятен запрос на современную спортивную инфраструктуру. Но крайне важны еще и организация работы, качество, тренеры, доступность. Вот та платформа, о которой я говорю, — прошу ее максимально внедрять и знакомить наших жителей», — заявил губернатор.