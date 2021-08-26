«Построили больше, чем хотели». Воробьев рассказал о новых школах в Подмосковье и готовности к 1 сентября

К сентябрю в Подмосковье откроют 22 новые школы. Их уже построили и оснастили современной техникой. Но, сделав эту работу, регион приступил к следующей цели — сегодня заложили еще 25 образовательных центров. Губернатор Андрей Воробьев рассказал в эфире «360», что построить удалось больше школ, чем планировали.

Помогли новейшие технологии, фото- и видеоконтроль. Все это стало обязательной частью строительства школ в Подмосковье, ведь задача — работать с опережением графика.

«Так получилось, что мы построили больше школ к 1 сентября, чем хотели. Если применять все самое современное, особенно фото- и видеофиксацию. У нас такая практика внедряется. И мы сдадим в этом году еще больше школ, чем планировали, — 22», — объяснил Воробьев.

По его словам, каждый год учеников в Подмосковье становится на 40–43 тысячи больше. Регион растет и стремится привлекать на работу лучших учителей.

В ХХI веке все очень быстро меняется. Когда все так меняется вокруг тебя, то и ты должен адаптироваться. А если не будешь меняться, будет уже то, что произошло с динозаврами Андрей Воробьев.

Он объяснил, что многое зависит еще и от строителей. Сейчас в Подмосковье усилили контроль за темпами и качеством работ.

«И мы стараемся в Московскую область все-таки приглашать те строительные компании, которые сдают досрочно объекты, а не ищут причины и отговорки, вроде „у нас дождь пошел“ и „бетон не привезли“. Мы не любим таких отношений, потому что если подписал контракт… Взялся за гуж — не говори, что не дюж», — сказал Воробьев.

Сентябрь уже на пороге

Приближается 1 сентября — этот день, по словам губернатора, всегда был и остается важным для каждой семьи.

Это такие приятные хлопоты. Вот у меня самого сын идет в первый класс. Один из детей. Кто-то идет в девятый. Все тоже покупаем, готовимся, ребята настраиваются. Первое сентября — это всегда большой праздник. Особенно директора переживают за то, чтобы не было дождя, потому что линейки сейчас проходят на территории Андрей Воробьев.

Он добавил, что там, где еще есть вторая смена, нужны особые дополнительные усилия.

«Всего мы в этом году сдадим 36 школ. И сегодня мы заложили еще 25 огромных школ, чтобы построить их там, где есть вторая смена, где нужны дополнительные усилия и внимание к детям», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что школы готовы, а директора и учителя уже во всеоружии.