Воробьев рассказал о новых сервисах для оплаты ЖКХ. Это не только удобно, но и приносит деньги

В Подмосковье запущено приложение для удобной и быстрой оплаты ЖКХ под названием «Умная платежка». Оно позволяет проводить оплату удобно, а также экономить за счет кешбэка. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Как и везде, удобство — это часто цифровое решение. Мы сделали приложение „Умная платежка“. Можно установить его, или зайти в личный кабинет на сайте. Там все видно: тарифы, перерасчеты, льготы. Можно передать показания и оплатить услуги без комиссии. А еще — поставить напоминание, чтобы не пропустить сроки оплаты и не получить пени», — рассказал губернатор в Instagram.

Он добавил, что власти будут поощрять жителей региона, которые оплачивают ЖКХ в срок. Для этого запущена программа «Коммунальный бонус». Воробьев отметил, что сейчас многие получают бонусы или кешбэк от банков и магазинов, в аптеках и на заправках. Теперь по такой же схеме небольшая часть коммунальных платежей будет возвращаться в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или покупки.

«Главное — отказаться от бумажной платежки и не допускать просрочек. Благодаря бонусной программе за год можно будет легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей», — подчеркнул глава региона.

Воробьев обещал, что старшее поколение научат пользоваться сервисами в клубах «Активное долголетие» или в любом расчетном центре. Также показать пенсионерам принцип работы приложения могут более молодые родственники.