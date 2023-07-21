Подмосковье 21 июля 2023, 14:35 Воробьев рассказал о новом стимуле для переезда врачей в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев: программу по выдаче земли врачам совместят с ипотекой ИЖС Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область продолжила программу по привлечению медицинских специалистов. Как отметил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев, это сложный вызов, который сегодня решают все.

Он подчеркнул, что у жителей очень большой запрос на врачей общей практики, педиатров, терапевтов и узких специалистов. Московская область растет, открываются новые поликлиники и больницы, поэтому для привлечения туда сотрудников в Подмосковье действует специальная программа.

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«Это большой социальный пакет. Если ты приезжаешь в Подмосковье, то получаешь дополнительные выплаты, не платишь за аренду жилья. Если продолжишь работать продолжительное время, то получишь бесплатный участок земли», рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что сейчас выдачу участков врачам хотят совместить с помощью по строительству дома в ипотеку.

«Это позволит нам оказывать еще большее внимание врачам. Регион растет, врачи и учителя — это все те категории, без которых жизнь не может быть качественной, поэтому такую работу мы ведем и приглашаем всех врачей и учителей работать в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Глава Московской области отмечал, что в условиях роста индивидуального жилищного строительства в Подмосковье также необходимо заниматься транспортной и социальной инфраструктурой. Когда есть частные дома, но рядом нет поликлиники и школы, то это большая беда. По этому жилье и сопутствующая инфраструктура должны идти в ногу, чтобы сохранялся баланс.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова напомнила, что губернаторская программа «Земля врачам» начала работать в Подмосковье в прошлом году. Участки под строительство жилых домов в поселках получили уже 460 узких специалистов. Общая площадь земли составила более 71 гектара.