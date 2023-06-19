Важное 19 июня 2023, 13:50 Воробьев рассказал о недопустимости заброшенных строек в центре городов Подмосковья

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Долгострои и давно заброшенные стройки «справедливо беспокоят жителей», подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Особенно недопустимо, по его словам, когда такие дома или торговые центры находятся в центре городов.

«Жителей справедливо беспокоят все долгострои и заброшенные стройки, особенно когда эта нелепость, позволю так сказать, — в центре городов. Последняя поездка — в Ступино. Там мы строим школу, но прямо рядом стоит недостроенный торговый центр, где дети так или иначе попадают на площадку, что угрожает здоровью и безопасности», — озвучил он на заседании правительства.

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Похожая ситуация, по его словам, наблюдается в Павловском Посаде.

«Именно наши жители обратили внимание, что на центральной привокзальной площади долгое время находится заброшенное здание, которое также требует грамотного решения», — сказал Воробьев.

Губернатор объяснил, что в большинстве случаев это судебные процедуры, где важно взаимодействие глав городских округов с правительством Подмосковья.

«Там, где это игнорируется, теряется темп, а значит, и результат», — подытожил губернатор.

Вместе с тем он попросил глав Долгопрудного и Лосино-Петровского принять решения по заброшенным домам культуры, на которые жаловались жители.

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